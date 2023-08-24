Именно из этого аэропорта вылетал самолет с Евгением Пригожиным и вскоре разбился в Тверской области.

В московском аэропорту Шереметьево, откуда вылетел в ад главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и несколько его соратников, было введено особое распоряжение.

Как пишет прокремлевский телеграмм-канал Shot со ссылкой на источники, сотрудников аэропорта, "отвечающих за безопасность, вызвали с выходных на дежурство".

Ранее росСМИ сообщали, что сотрудников полиции и Росгвардии Ростовской области РФ собирают по тревоге после крушения самолета с Пригожиным.

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Евгений Пригожин - новости

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, который принадлежал военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Позже "Росавиация" подтвердила смерть Пригожина и его соратника по группировке Дмитрия Уткина. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Ближе к полуночи стало известно, что поисковая операция на месте крушения бизнес-джета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина завершена. Найдены останки 10 человек - семи пассажиров и трех членов экипажа.

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