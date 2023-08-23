По данным Росавиации, основатель террористической группировки "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин был на борту разбившегося самолета.

Сотрудников полиции и Росгвардии Ростовской области РФ собирают по тревоге после крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По тревоге подняты все службы силовые - МВД, Росгвардия и прочие. Вызывают из отпусков", - отметил источник.

Он также отметил, что в результате падения самолета погибли все, кто находился на борту. А, по предварительной версии, Евгений Пригожин был на том самолете.

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Также стало росСМИ известно, что МВД и ФСБ Белгородской области России тоже подняты по тревоге. Однако, Телеграмм-канал "База" сообщает, что в Белгородской области общий сбор пока не объявлялся.

Также отмечается, что сотрудники полиции и ГИБДД российского Ростова-на-Дону были подняты по тревоге и объявлен общий сбор, "однако, спустя несколько минут, им был дан отбой".

Евгений Пригожин - новости

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежал военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Позже "Росавиация" подтвердила смерть Пригожина и его соратника по группировке Дмитрия Уткина. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

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