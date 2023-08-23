Ранее американские власти предупреждали, что Пригожину, вероятно, осталось уже недолго.

Президента США Джо Байдена уже проинформировали об авиакатастрофе в России, в которой предположительно погиб владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом на брифинге для американских СМИ сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, пишет CNN.

"Мы видели отчеты. Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Пагубная война в Украине привела к маршу частной армии на Москву, а теперь – кажется – к этому", – заявила Уотсон.

CNN напоминает, что высшие должностные лица администрации Байдена неоднократно публично предупреждали о возможной ликвидации Пригожина после его кратковременного восстания в июне.

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"Если бы я был на его (Пригожина - УНИАН) месте, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню", — заявил в июле президент США Джо Байден.

Директор ЦРУ Билл Бернс и госсекретарь Энтони Блинкен тоже высказывались в подобной манере.

"По моему опыту, Путин является главным апостолом расплаты. Поэтому я был бы удивлен, если Пригожин избежит дальнейшей расплаты за это (восстание – УНИАН). Поэтому в этом смысле президент прав. Если бы я был Пригожиным, я бы не увольнял своего дегустатора еды", — говорил Бернс в июле.

"Если бы я был господином Пригожиным, я бы оставался очень обеспокоенным. НАТО проводит политику открытых дверей; Россия проводит политику открытых окон", - говорил Блинкен.

Катастрофа с самолетом Пригожина

Как ранее писал УНИАН, сегодня под вечер стало известно об очередной авиакатастрофе в России. Однако на этот раз вероятно погиб владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Его частный самолет разбился в Тверской области.

По сообщению некоторых СМИ и по словам очевидцев, складывается впечатление, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО. На месте аварии найдено 8 трупов. Есть ли среди них Пригожин, пока неизвестно.

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