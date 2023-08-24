Соообщается, что спасатели обнаружили останки всех погибших 10 человек.

Поисковая операция на месте крушения бизнес-джета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина завершена. Найдены останки 10 человек, пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что спасатели обнаружили останки всех 10 человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью частного самолета.

"На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", - заявил собеседник агентства.

Telegram-канал Baza публикует полный список "вагнеровцев", которые были на бору разбившегося самолета, и кем они были:

Дмитрий Уткин - подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны. Командир "Группы Вагнера";

- подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны. Командир "Группы Вагнера"; Валерий Чекалов - экс-бизнесмен, был связан с бизнес-структурами Пригожина. Заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", предположительно отвечавший за работу службы безопасности ЧВК;

- экс-бизнесмен, был связан с бизнес-структурами Пригожина. Заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", предположительно отвечавший за работу службы безопасности ЧВК; Евгений Макарян - наемник ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец";

- наемник ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец"; Александр Тотмин - наемник ЧВК "Вагнер", По данным сайта "Миротворец", воевал в Судане;

- наемник ЧВК "Вагнер", По данным сайта "Миротворец", воевал в Судане; Сергей Пропустин - наемник ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец";

- наемник ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец"; Николай​​​​​​​ Матусеев - информации о нем найти не удалось

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сообщалось, что при крушении никто не выжил. На борту находились 10 человек, из них семь - боевики "Вагнера" и три - члена экипажа.

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