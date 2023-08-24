Поводов для грусти от этого события у людей особо не нашлось, потому соцсети традиционно запестрили острыми мемами и шутками о смерти Пригожина.

Не справившись с силами земного притяжения, самолет, принадлежащий главарю российской террористической группировки "ЧВК Вагнер" рухнул на бренную землицу области Тверской.

Гравитация притянула борт Embraer ERG 135 к многострадальной планете, как магнит железку. А вместе с ним и всех, кто был на нем - руководство группировки "Вагнер" и трех членов экипажа, - всего 10 россиян. Российский регулятор "Росавиация" подтвердил, что в списке пассажиров значились сам Евгений Пригожин, военный командир группировки Дмитрий Уткин и некоторые другие приближенные к ЧВК.

Однако поводов для грусти от этого события у людей особо не нашлось, если вспомнить все те зверства, которые творили эти террористы в войне против Украины, да и в Сирии и Африке наверняка "отличились". Потому соцсети традиционно запестрили острыми мемами и шутками о смерти Пригожина, а мы собрали лучшие из них.

Видео дня

Смерть Пригожина - мемы

Или еще не все?...

А вот что на самом деле жалко в этой всей истории, так это самолетик Embraer. Он и правда не виноват, что достался такому владельцу - военному преступнику, хотя и выполнил свою задачу на отлично и достоен награды.

Евгений Пригожин - новости

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежал военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Позже "Росавиация" подтвердила смерть Пригожина и его соратника по группировке Дмитрия Уткина. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Вас также могут заинтересовать новости: