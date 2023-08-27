Следственный комитет России официально подтвердил смерть главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
Как сообщила руководитель управления связей со СМИ Следкома РФ Светлана Петренко, личности жертв установлены путем проведения молекулярно-генетических экспертиз.
"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - отметила Петренко.
Полетный лист самолета Пригожина
Напомним, что в день авиакатастрофы, 23 августа, российское государственное агентство "Росавиация" подтвердило гибель Пригожина и Уткина.
По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135bj) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.