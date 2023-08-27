Личности жертв авиакатастрофы установлены путем проведения молекулярно-генетических экспертиз.

Следственный комитет России официально подтвердил смерть главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщила руководитель управления связей со СМИ Следкома РФ Светлана Петренко, личности жертв установлены путем проведения молекулярно-генетических экспертиз.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - отметила Петренко.

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Полетный лист самолета Пригожина

Напомним, что в день авиакатастрофы, 23 августа, российское государственное агентство "Росавиация" подтвердило гибель Пригожина и Уткина.

По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135bj) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.

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