Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что оккупантам на фронте не хватает присутствия армии КНР.
В эфире на росТВ она отметила, что не отказалась бы от пары-тройки-десятки миллионов китайских солдат: "Сейчас бы прям было то, что надо", - указала она.
На встречный вопрос одного из спикеров о том, почему солдаты должны гибнуть за Россию, топ-пропагандистка РФ ответила, что в них нуждается Белгородская область.
"Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии", - указала Скабеева.
Скабеева опозорилась в соцсетях из-за цветов
Напомним, что в мае прокремлевская ведущая РФ Ольга Скабеева возмутила россиян публикацией "неправильных цветов".
В своих социальных сетях Скабеева показала ирисы желто-синего цвета, однако быстро удалила публикацию из-за ассоциации с украинским флагом.
На ошибку Скабеевой тогда обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.