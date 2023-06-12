Пропагандистка отметила, что это как раз то, что нужно на фронте российской армии.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что оккупантам на фронте не хватает присутствия армии КНР.

В эфире на росТВ она отметила, что не отказалась бы от пары-тройки-десятки миллионов китайских солдат: "Сейчас бы прям было то, что надо", - указала она.

На встречный вопрос одного из спикеров о том, почему солдаты должны гибнуть за Россию, топ-пропагандистка РФ ответила, что в них нуждается Белгородская область.

"Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии", - указала Скабеева.

Скабеева опозорилась в соцсетях из-за цветов

Напомним, что в мае прокремлевская ведущая РФ Ольга Скабеева возмутила россиян публикацией "неправильных цветов".

В своих социальных сетях Скабеева показала ирисы желто-синего цвета, однако быстро удалила публикацию из-за ассоциации с украинским флагом.

На ошибку Скабеевой тогда обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.

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