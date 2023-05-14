Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева вляпалась в скандал. Она опубликовала в соцсетях фото желто-голубых цветов, но поспешно ее удалила.
Так, в Telegram-канале "рупора Кремля" появилось фото желтых и голубых ирисов и подписала его: "Всем весны". Снимок Скабеева вскоре удалила.
На это обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
"Скабеева случайно (случайно ли?) запостила у себя в канале фотографию "неправильных" цветов. Позже удалила. Видимо, после оплеухи от начальства", - написал Казанский.
Антиукраинские завления Скабеевой - последние новости
Одна из топ-пропагандисток Российской Федерации Ольга Скабеева неоднократно отличалась скандальными, а часто и абсурдным заявлениями в адрес Украины, западных стран, ураинцев и Вооруженных сил Украины. В свох эфирах она часто рассказывает придуманные истории, выполняя заказ Кремля по очернению как Украины, так и украинской власти.
Недавно она "уличила" СБУ в сатанизме на фоне скандалов с попами УПЦ МП в Киево-Печеркой Лавре.
Кроме того, "рупор Кремля" рассказывала о мнимом голоде в Великобритании, где якобы в ресторанах планируют подавать белок, потому что их много в парках.