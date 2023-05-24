Возможно таким образом коллаборанты уже подыскивают транспорт для побега.

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты начали реставрацию танка-памятника. Он простоял на постаменте полвека.

"Пока украинская армия получает "Леопарды" и "Абрамсы", оккупанты в Мелитополе на реставрацию и восстановление механизма отправляют танк-памятник, простоявший на постаменте уже более полувека", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров допустил, что возможно таким образом коллаборанты уже подыскивают транспорт для побега.

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"Поразительно, хотя не очень понятно, это новый уровень обеспечения оккупантов техникой "аналогов нет", или коллаборанты уже подыскивают транспорт для побега", - заявил мэр Мелитополя.

Россияне снимают танки с постаментов из-за войны в Украине - что известно

24 марта появилась информация, что российский эксперт заявил в эфире пропагандистской программы Владимира Соловьева, что вполне реальной является вариант снятия танков с постаментов и отправки их на войну против Украины. Таким образом, он прокомментировал отправку на фронт эшелона старых танков Т-54 и Т-55.

Следует отметить, что Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 23 мая армия Российской Федерации потеряла в боях с Силами обороны около 3789 танков.

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