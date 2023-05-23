Российские потери продолжают расти, особенно в артиллерии.

За вчерашний день Силы обороны Украины уничтожили еще около 480 российских оккупантов. К настоящему моменту общие потери страны агрессора оцениваются в 204 360 человек убитыми, сообщает Генштаб ВСУ.

Также враг продолжает нести потери в военной технике. Особенно высокими оказались вражеские потери в артиллерии – 40 единиц за сутки. В целом за вчерашний день было уничтожено:

4 танка (всего ‒ 3789),

12 боевых бронированных машин (7419),

40 артиллерийских систем (3318),

1 вертолет (295),

34 БПЛА оперативно-тактического уровня (2864),

4 крылатые ракеты (1015),

10 автомобилей и автоцистерн (6139),

6 единиц специальной техники (433).

Ситуация на фронте

За последние сутки российские оккупанты сосредоточили свои наступательные усилия сразу на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В целом за день отбито более 30 атак. Самая горячая ситуация в Бахмуте и Марьинке.

Видео дня

Также в Генштабе рассказали, что минувшей ночью враг атаковал тыловые районы Украины с помощью беспилотников-камикадзе типа "Шахед". По предварительной информации было использовано не менее 4 аппаратов, все сбиты.

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