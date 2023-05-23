За вчерашний день Силы обороны Украины уничтожили еще около 480 российских оккупантов. К настоящему моменту общие потери страны агрессора оцениваются в 204 360 человек убитыми, сообщает Генштаб ВСУ.
Также враг продолжает нести потери в военной технике. Особенно высокими оказались вражеские потери в артиллерии – 40 единиц за сутки. В целом за вчерашний день было уничтожено:
- 4 танка (всего ‒ 3789),
- 12 боевых бронированных машин (7419),
- 40 артиллерийских систем (3318),
- 1 вертолет (295),
- 34 БПЛА оперативно-тактического уровня (2864),
- 4 крылатые ракеты (1015),
- 10 автомобилей и автоцистерн (6139),
- 6 единиц специальной техники (433).
Ситуация на фронте
За последние сутки российские оккупанты сосредоточили свои наступательные усилия сразу на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В целом за день отбито более 30 атак. Самая горячая ситуация в Бахмуте и Марьинке.
Также в Генштабе рассказали, что минувшей ночью враг атаковал тыловые районы Украины с помощью беспилотников-камикадзе типа "Шахед". По предварительной информации было использовано не менее 4 аппаратов, все сбиты.