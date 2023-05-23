Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне.

Бывший руководитель Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона, ставший "сенатором от Запорожской области РФ", получил подозрение в пособничестве агрессору. Его имущество арестовали.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в конце 2022 года Ворону назначили "сенатором рф – представителем исполнительного органа власти Запорожской области".

На этой "должности" он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожья.

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Кроме того, Ворона по собственной инициативе помогал россиянам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Он также был "советником" гауляйтера Евгения Балицкого.

По данным СБУ, именно Ворона подготовил обращение к президенту страны-агрессора относительно поощрения государственными наградами РФ российских военных и коллаборантов, которые способствовали оккупации региона.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса ("пособничество государству-агрессору"). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки млн грн. В частности, среди арестованного – квартиры фигуранта в центре Киева и в Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.

Как уточнили в офисе генпрокурора, этой весной в Москве Ворона как член комитета по экономической политике участвовал в мероприятиях по выполнению поручения президента РФ по восстановлению социально-экономического развития так называемых "Л/ДНР"" и оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Кто такой Дмитрий Ворона

В 2006-2014 годах Ворона занимал руководящие должности в различных министерствах и службах правительства Украины. В частности, он был заместителем министра охраны окружающей среды, дважды заместителем министра внутренних дел и заместителем министра юстиции Украины.

После оккупации Россией Крыма он возглавил "Корпорацию развития" полуострова и был советником гауляйтера Сергея Аксенова.

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