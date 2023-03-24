Якобы в РФ столько танков-постаментов, что хватит на целую дивизию.

Российская пропаганда удивила новыми "идеями" о том, как компенсировать танковый потенциал после огромных потерь на фронте. Один из "экспертов" заявил, что вполне реальной является вариант снятия танков с постаментов.

Об этом российский эксперт заявил в эфире пропагандистской программы Владимира Соловьева. В частности, он прокомментировал отправку на фронт эшелона старых танков Т-54 и Т-55. по его словам, Россия отправит на фронт даже старые Т-34, сняв их с постаментов, если нужно будет.

"Появились очень неуместные шутки, что мы скоро Т-34 будем снимать с постаментов. Если понадобится - будем. Мы танками на постаментах бронетанковую дивизию можем укомплектовать. Прикалываться над этим нет смысла", - заявил "эксперт", вызвав одобрительные кивки головой Соловьева.

Танковая катастрофа в армии РФ

Россия потеряла в войне в Украине 3 574 танка, четыре из которых ВСУ уничтожили за минувшие сутки. Сейчас российские оккупанты в Украине используют танки, в основном снятые с консервации, поскольку имеющиеся на момент вторжения бронемашины давно все уничтожены.

Сейчас Россия С Т-62 переходит на предыдущую модель танка. Уже дальше некуда переходить - у них нет больше более старых танков в запасах.

По словам эксперта Николая Саламахи, Российская Федерация за год может подготовить до 1000 единиц военной техники для войны в Украине.

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