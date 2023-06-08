Жидкость хранилась на складе с 2012 года.

Смертоносный сидр был изготовлен с использованием спиртосодержащей жидкости, которую украли из склада МВД в Самарской области.

Как сообщают российские СМИ, из-за напитка погибли уже 30 человек, еще 96 - пострадали. Среди тех, кто употреблял сидр, пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

В результате расследования канала снабжения "Мистера сидра" российские правоохранители установили факт хищения жидкости из состава ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Эта партия сохранялась на складе с 2012 года, после изъятия в ходе проверочных мероприятий.

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Сейчас уволен заместитель главы МВД по Саратовской области генерал-майор Юрий Сафронов, курировавший деятельность тыловых подразделений, а также начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник Александр Ремнев.

Кроме того, задержали двух жителей Самары и сержанта полиции, который охранял склад. По версии следствия, последний сам пропустил воров в складское помещение.

В России эпопея с отравлением "мистером сидром"

Как ранее сообщал УНИАН, в Российской Федерации в начале июня люди массово отравились алкогольным напитком "Мистер сидр".

Сидр в магазины поставлял бизнесмен из Самарской области. Первые жалобы на отравление поступили 3-5 июня. Тогда в Ульяновской области зафиксировали 22 случая отравления.

Позже стало известно, что в регионе от отравления количество умерших достигает 16 человек.

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