В крови отравившихся обнаружили чистый этанол.

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области (РФ) погиб 21 человек, еще 28 человек пострадали.

Об этом сообщает ТАСС.

"Всего 49 (пострадали), из них 21 летальный исход", - рассказали агентству в региональном Минздраве собеседник агентства.

Впервые стало известно об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем в ночь с 6 на 7 октября. Тогда же сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных.

В крови отравившихся обнаружили чистый этанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.

В области развернули медицинский штаб.

Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией.

Как сообщал УНИАН, недавно пенсионеры в российском Новосибирске устроили потасовку из-за просроченных продуктов. Инцидент произошел возле мусорного бака местного супермаркета. Среди пенсионеров были и молодые люди, и люди без определенного места жительства.

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Автор: Тамара Отовская