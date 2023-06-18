Банк с 13 июня прекратил принимать переводы из России не только в юанях, но также в долларах США, евро и гонконгских долларах.

Китайский Bank of China с 13 июня прекратил принимать валютные платежи из России в пользу получателей в странах Eвросоюза, а также в Швейцарии, Великобритании и США, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что уведомления от российской дочерней структуры Bank of China получили, в частности, российские "ЮниКредит Банк", "Модульбанк" и "Финам". При этом через корреспондентские счета Bank of China прекращены переводы не только в юанях, но также в долларах США, евро и гонконгских долларах.

При этом в России стандартно обвинили во всем Запад.

"Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня", - отметил один из банкиров.

Отмечается, что переводы юаней в страны Запада через китайский банк могли использоваться российскими компаниями для расчетов по внешнеэкономическим операциям в отсутствие иных законных способов.

Юань в России

Западные санкции заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к ограничениям. В частности, в начале 2023 года Минфин РФ перевел свои рыночные операции в юань вместо доллара.

В феврале юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов.

В то же время, эксперты отмечали, что у России появились трудности в торговле с Китаем -российским компаниям нечем оплачивать китайские товары, потому что у России нет эквивалентного количества юаней.

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