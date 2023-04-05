Юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты на территории страны-агрессора.

Как сообщает Bloomberg, юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.

Санкции заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к любым ограничениям.

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Как говорится в материале, до вторжения РФ в Украину объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

"Изменение произошло после того, как в этом году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах стран", - говорится в материале.

Юань в России

27 января 2022 года, перед самым вторжением в Украину, заместитель председателя Совета Безопасности РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявлял, агрессор не боится отключения от международной платежной системы (SWIFT) в случае нападения на Украину.

Он также заявил, что агрессора не беспокоит перспектива запрета конвертации доллара для РФ. По его словам, РФ "достаточно давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину".

По словам Медведева планировалось, что, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежками в евро, а если будет решение по евро – юань, так как "это новая, очень перспективная, с учетом объема китайской экономики, резервная валюта".

В начале 2023 года Минфин РФ перевел свои рыночные операции в юань вместо доллара и разработал новую структуру Фонда национального благосостояния. Она предусматривает, что 60% активов Фонда будет содержаться в юанях.

По состоянию на 5 апреля 2023 года ЦБ РФ регулярно призывал компании и граждан переводить свои активы в рубли или "дружественные" валюты, чтобы избежать риска их блокировки или замораживания.

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