Россия с трудом платит Китаю за поставляемые товары – нет денег.

У России появились трудности в торговле с Китаем после того, как Запад запретил российским компаниям использовать евро и доллар в международной торговле. Россиянам не хватает юаней, чтобы оплачивать ими китайские товары. Об этом пишет "Коммерсантъ", анализируя ситуацию на Московской бирже.

"С начала мая резко выросла стоимость операций своп с юанем, закрепившись выше уровня 6% годовых. Участники рынка отмечают высокий спрос на китайскую валюту со стороны импортеров, который не покрывается предложением экспортеров и Минфина", – пишет издание.

Ситуация на бирже говорит о том, что российским компаниям банально нечем оплачивать китайские товары, потому что у России нет эквивалентного количества китайской валюты. Именно юань заменил доллар и евро в торговле между РФ и Китаем.

Видео дня

По данным Банка России, с начала вторжения в Украину экспортная выручка юаней выросла до $6,9 млрд, а спрос на юань со стороны импортеров вырос до $7,7 млрд. Это и есть причина нехватки юаней, которая мешает России эффективно торговать с Китаем.

При этом эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита юаней в России.

Российско-китайские отношения

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, Россия превратилась в китайского вассала. Это стало результатом геополитического поражения Москвы после вторжения в Украину, обернувшегося крупной военной неудачей.

Между тем Китай официально отрицает, что намерен поставлять России оружие, несмотря на дружественные с ней отношения. В частности, такое обещание лидер Китая Си Цзиньпин дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их телефонного разговора.

Вас также могут заинтересовать новости: