Иностранный бизнес только напрямую создавал 2 миллиона рабочих мест в России.

Иностранные компании продолжают уходить из российского рынка из-за войны в Украине. В связи с этим до 8 миллионов россиян останутся без работы.

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что напрямую в иностранных компаниях в РФ работают 2 миллиона человек. При этом еще примерно 4–6 миллионов граждан имеют косвенное отношение к зарубежным компаниям.

Таким образом, если Москва продолжит войну в Украине, то минимум, 2 миллиона россиян станут безработными. Кроме того, а в компаниях, которые временно остановили свою работу в России или ограничили ее, занято до 350 тысяч человек.

Больше всего от антироссийских санкций больше пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобильной сферы. По регионам самая тяжелая ситуация в Калужской и Новгородской областях.

Как ранее сообщал УНИАН, Международная рабочая группа по санкциям против России обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

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