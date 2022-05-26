Андрей Ермак заявил, что еще более 400 компаний приостановили свою деятельность в РФ.

Российскую Федерацию уже покинули более 1 тысячи международных компаний. Администрации приняли такое решение в связи с санкциями против РФ, которые ввели из-за полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Отмечается, что международная рабочая группа по санкциям против России обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок.

По их подсчетам, из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

Как ранее сообщал УНИАН, шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity заявила о выходе с российского рынка. Среди прочего, ей принадлежат бренды Zewa, Libresse, Leukoplast и Tork, выпускающие прокладки, подгузники и туалетную бумагу.

Кроме того, с российского рынка уходит и швейцарская машиностроительная компания Sulzer. Также в компании добавили, что они намерены продолжать поддерживать 300 сотрудников в России в этом процессе.

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