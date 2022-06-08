Подобный законопроект внесен в Конгресс и процесс его принятия необходимо ускорить.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила предложение обязать публичные компании раскрывать информацию о своем бизнесе в РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Важно, что подобный законопроект внесен в Конгресс, и процесс его принятия необходимо ускорить, потому что такое решение приведет к новому раунду выхода компаний с российского рынка и уменьшению бюджета РФ. Это именно тот шаг, который международная санкционная группа Макфола-Ермака предлагала в нашем плане действий: "Повысить прозрачность, чтобы помешать торговле и инвестициям в Россию", - заявил он.

Экспертная группа Ермака-Макфола:

Международная экспертная группа Ермака-Макфола была создана руководителем Офиса главы государства и послом Майклом Макфолом после соответствующей инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

Вас также могут заинтересовать новости: