Уничтожение вражеских беспилотников велось в северных, центральных и южных областях Украины.

Этой ночью, 4 мая, российские захватчики применили против Украины до 24 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, во взаимодействии с противовоздушной обороной других подразделений Сил обороны, удалось уничтожить 18 ударных БПЛА.

Отмечается, что враг запускал "шахеды" с северного направления (а именно из Брянской области РФ); и с юга - через восточное побережье Азовского моря.

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"Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применено зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр"", - рассказали в ВС ВСУ.

Ночная атака 4 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая во многих регионах Украины объявлялась воздушная тревога из-за очередной атаки российских захватчиков. В течение ночи сообщалось о взрывах, в частности, в Одессе и Киеве. Около 4 утра сигнал тревоги начал отменяться в южных областях, и в 6 утра - в северных регионах и столице.

Как рассказали в КГВА, российский враг направил на Киев дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Также предполагается, что россияне нанесли удар ракетами, вероятно баллистического типа. Все вражеские средства были уничтожены силами ПВО.

А для атаки Одессы россияне направили 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Из них 12 были уничтожены, но три беспилотника ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. К счастью, обошлось без жертв. На хвостовиках дронов-камикадзе были написаны "сакральные причины" атаки.

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