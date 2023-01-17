До мобилизации блогер писал исключительно на "хипстерские" темы и, как утверждают исследователи, замалчивал развязанную войну.

Блогер Лев Левченко "описал лукбук российских туристов" в уничтоженном РФ Мариуполе для российского издания The Village. В ответ на критику журналисты переписали материал, а потом заявили, что просто "про*бались".

В своей статье Левченко анализирует запустившийся в России "тренд" среди рашистских блогеров Instagram ездить в "освобожденный" Мариуполь и фотографироваться на "фоне заброшек".

Позже, после первой критики, в материале появился дисклеймер, что редакция издания якобы не призывает посещать Мариуполь в целях туризма, а просто рассказывает о нездоровом явлении в России. Однако сам Левченко обтекаемо писал о российском вторжении, например, было непонятно, как Мариуполь вдруг оказался "разрушенным".

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Вместе с тем в Twitter издания редактор соцсетей вполне серьезно в подводке к материалу назвал Мариуполь "разрушенным, завоеванным и присоединенным городом", и что блогеры ездят туда "фоткаться на фоне клевых заброшек".

Самого Левченко 1993 года рождения нашли за границей. Как пишут украинские OSINT-исследователи из "Бджоли", блогер успел сбежать от мобилизации в Армению. По крайней мере, Ереван в качестве актуального места пребывания он указал в соцсетях.

До мобилизации блогер писал исключительно на "хипстерские" темы и, как утверждают исследовати, замалчивал развязанную войну. "Он сбежал за границу. Казалось бы, сиди молча и не напоминай другим, что натворила твоя родина. Но нет. Он с восхищением пишет о "заброшках Мариуполя" и красивых локациях для фото в уничтоженном россиянами городе.

Свои страницы Левченко уже "снес", однако в сеть также выложили номер телефона российского журналиста.

Уничтожение Мариуполя – история еще одного преступления РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска начали целенаправленное уничтожение Мариуполя. В сети неоднократно публиковали фото и видеодоказательства того, как российские танки фактически расстреливают многоэтажки, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

В марте Россия ударила тяжелыми бомбами по драмтеатру, где от снарядов прятались в основном женщины и дети. РФ цинично обстреливала даже спасателей, пытавшихся разбирать завалы.

После эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года защитников Мариуполя город перешел под оккупацию России.

В настоящее время уничтожена вся инфраструктура Мариуполя, нет ни газа, ни воды, ни света.

Реальные цифры погибших среди гражданского населения и военных ВСУ до сих пор неизвестно. Враг заметает все следы своих преступлений, сжигая трупы, а на месте сожженных домов украинцев строя новые высотки.

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