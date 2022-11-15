Также критическая ситуация с коммунальными услугами в Бахмуте и Авдеевке.

Зима для жителей оккупированного Мариуполя будет крайне сложной - без тепла, электричества и водоснабжения.

Оккупанты предоставили жилье не более 1 тысячи человек, а в Мариуполе сейчас проживает более 100 тысяч, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Коммуникации все разбиты, более половины многоквартирного жилого фонда потеряло внутренние коммуникации. Поэтому зима для людей будет крайне сложной: без тепла, электричества и водоснабжения", - сказал он.

Видео дня

Кириленко отметил, что россияне готовятся к освобождению города Вооруженными силами Украины.

"Они понимают тенденции на фронте, что идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины", – сказал председатель ОВА.

По словам Кириленко, серьезная активизация врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта связана с тем, что он хочет получить хотя бы какую-то победу, чтобы использовать ее для пропаганды.

"Но реалии таковы, что мы готовимся не только обороняться, но и деоккупировать всю территорию Украины, и, в частности, Донетчины", - сказал Кириленко.

Он добавил, что Бахмутское и Авдеевское направления остаются самыми горячими участками фронта. По словам Кириленко, россияне не только атакуют украинские войска, но и разрушают объекты гражданской инфраструктуры как в Бахмуте, так и в Авдеевке.

По его словам, в Авдеевке до полномасштабного вторжения РФ постоянно проживало до 35 тысяч человек, а сейчас - чуть более 2 тысяч.

"Это люди, которые уже наотрез отказываются выезжать", - сказал глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что эти люди отказываются переезжать даже в глубь Донецкой области.

Кириленко сообщил, что в Бахмуте раньше проживало около 80 тысяч человек, на осенне-зимний период останется чуть более 15 тысяч.

По его словам, в этим городах невозможно восстановить газо-, водо - и электроснабжение, потому что враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре.

Что происходит в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, летом власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Планировалось эвакуировать 200-220 тысяч жителей, среди них 50 тысяч детей.

7 октября в Офисе президента сообщили, что с территории Донецкой области было вывезено более 22 тысяч человек, из них – 3 тысячи 531 ребенка.

Как известно, в большей части Мариуполя нет воды и света, а люди просят о помощи из-за холода.

Ранее советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты готовят линию обороны вокруг Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: