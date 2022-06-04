Российские захватчики сносят дома без разбора завалов, пытаясь скрыть реальное количество погибших.

В Мариуполе российские захватчики начали сносить дома без разбора завалов.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов", - сообщил он.

По его словам, россияне уничтожают улики, не тратя время на поиск погибших в разбитых домах.

"Данные о новые тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне", - рассказал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

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