Для восстановления необходимо 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции.

В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, около 90% не подлежит ремонту.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Оккупанты уничтожили почти весь транспорт, который был закуплен за последние пять лет. 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат обновлению. Более - менее уцелевший транспорт оккупанты пытаются отремонтировать и отправляют его в Донецк", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушено более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети - 95% от всей протяженности сети.

Отмечается, что для восстановления инфраструктуры общественного транспорта необходимо 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции.

"Только за пять лет нам удалось построить современную транспортную модель. Закупили комфортабельные автобусы и троллейбусы, запустили новые маршруты. Уже начали ремонт депо, которое должно было стать лучшим в Украине. Мариупольцы наконец получили в родном городе европейский уровень сервиса. Русские все это цинично уничтожили. Теперь они еще и вывозят уцелевший транспорт в Донецк. А мариупольцам дают устаревшие автобусы. Таково их "освобождение", которое основывается на разрушении и издевательстве над жителями", - отметил мэр города Вадим Бойченко.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Руководители комитетов самоорганизации населения получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле.

Вас также могут заинтересовать новости: