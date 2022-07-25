Всего планируется 266 "квартир" на 600-700 человек.

В Мариуполе для горожан без жилья российские оккупанты строят бетонные квартиры со щелями и без возможности проложить централизованное отопление.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Приморском районе оккупанты строят сборные бетонные "курятники" под видом многоэтажек. Что нетипично - почти молча. Без пафоса, пропаганды и всего этого. Но, если посмотреть на то "как" - становится понятно" почему". Бетонные коробки ставят одна на одну на… бетонные кирпичи без скрепления между собой. Щели с руку", - написал советник мэра.

По словам Андрющенко, одна секция рассчитана на одну семью. Оккупанты планируют построить 266 "квартир" на 600-700 человек. Однако проводить отопление даже не будут пытаться.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе люди саботируют строительство оккупантов и устраивают тихие бунты.

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