Наибольшие изменения на территории массовых захоронений зафиксировали в Старом Крыму.

Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений. Больше всего новых могил зафиксировали в мае в поселке городского типа Старый Крым.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

Спутник Planet Labs сделал снимки, на которых видно, что наибольшие изменения произошли в мае в Старом Крыму.

Так, на снимке, который спутник сделал 8 мая место массового захоронения увеличилось до 340 метров в длину. На снимке за 24 апреля было всего лишь 200 метров. Также увеличилось количество траншей.

Кроме того, увеличилось место массового захоронения возле села Виноградное, которое расположено к востоку от Мариуполя. Здесь 6 мая зафиксировали появление новых траншей.

Также возле кладбища в Виноградном заметили российскую военную технику. По мнению военных экспертов, это могут быть машины артиллерии.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В оккупированных населенных пунктах россияне зверствовали - расстреливали, грабили, насиловали и издевались над мирными жителями, а возле городов и сел стали появляться братские могилы.

21 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты организовали массовые захоронения погибших мариупольцев в селе Мангуш. По его словам, "в районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая, и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью".

25 апреля Мариупольский горсовет показал, как российские оккупанты пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе, маскируя "табличками" огромную братскую могилу в Мангуше.

Вас также могут заинтересовать новости: