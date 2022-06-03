Тела вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.

В Мариуполе из-под завалов разрушенного российскими оккупантами дома достали шесть тел мирных людей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе улицы Пашковского и проспекта Первого мая", - напомнил он.

Андрющенко говорит, что российские захватчики начали разбирать завалы, уничтожая доказательства своих преступлений.

Вчера из-под завалов этого дома достали шесть тел погибших гражданских. Найдено пять мужских и одно женское тело. Их вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.

"Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента. Если в военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели", - отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений. Больше всего новых могил журналисты нашли в мае в поселке городского типа Старый Крым.

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