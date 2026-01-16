За сколько лет тираннозавр дорастал до взрослых размеров: ученые сделали важное открытие

В отличие от годичных колец деревьев, годичные кольца динозавров отражают только последние 10-20 лет жизни особи.

Согласно новому исследованию, тираннозавр рекс жил дольше и достигал максимального размера за более длительное время, чем считалось ранее. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что ученые долгое время подсчитывали годичные кольца роста в окаменелых костях ног тираннозавра рекса, чтобы определить как его возраст на момент смерти, так и скорость роста до взрослого размера. Как показали исследования, эти динозавры обычно прекращали расти примерно в 25 лет и жили до 30 лет.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале PeerJ, подробно описывает, как группа ученых использовала поляризованный свет, чтобы обнаружить ранее невидимые годичные кольца роста у 17 отдельных особей. Анализ показал, что тираннозавр рекс достиг бы своего максимального размера около 8 тонн только в возрасте 35-40 лет.

Видео дня

В отличие от годичных колец деревьев, годичные кольца динозавров отражают только последние 10-20 лет жизни особи. Но поскольку возраст особей варьировался от ранних ювенильных до взрослых, исследователи смогли воссоздать картину их роста, используя новый статистический подход, объединяющий данные по особям разного возраста.

Интересно, что опираясь на самый большой из когда-либо собранных наборов данных о тираннозавре, исследователи смогли реконструировать историю его роста по годам и обнаружили, что динозавры росли гораздо медленнее, чем считалось ранее. Ведущий автор исследования Холли Вудворд, профессор анатомии в Университете штата Оклахома, сообщила:

"Вместо быстрого роста, тираннозавр большую часть своей жизни проводил в среднем диапазоне размеров тела, а не быстро достигал общей длины в 12 метров. Кроме того, мы обнаружили, что расстояние между годичными кольцами варьировалось у разных особей: в одни годы наблюдался существенный рост, а в другие - очень незначительный. Эта изменчивость предполагает, что рост был гибким и, вероятно, зависел от доступности ресурсов и, возможно, условий окружающей среды".

По ее словам, результаты исследования помогают ученым лучше понять роль короля динозавров в мире десятки миллионов лет назад.

"Я думаю, что исследование помогает понять, почему тираннозавр был так успешен как высший хищник - медленно развиваясь в течение длительного периода времени, тираннозавр занимал множество пищевых ниш на протяжении всей своей жизни, в конечном итоге став достаточно большим, чтобы конкурировать за ресурсы только с другими тираннозаврами", - сказала она.

Годовые кольца в окаменелостях тираннозавра

Важно и то, что различия в кривых роста некоторых образцов, участвовавших в исследовании, усиливают научные дебаты на тему того, является ли то, что палеонтологи считали одним видом, названным тираннозавром, на самом деле комплексом, включающим другие виды или подвиды.

Исследование, опубликованное в октябре, выявило доказательства того, что образец, который считался принадлежащим подростку-тираннозавру, на самом деле принадлежал к другому виду, известному как нанотираннус.

"Хотя темпы роста, изученные в этом исследовании, не могут однозначно доказать существование отдельных видов, полученные данные указывают на эту интригующую возможность, среди прочих возможных объяснений", - говорится в заявлении ученых.

Стив Брусатте, профессор палеонтологии и эволюции Эдинбургского университета в Шотландии утверждает, что результаты нового исследования хорошо согласуются с недавними работами по нанотираннусу.

"Это хорошая, провокационная работа, которая также предполагает, что среди тираннозавров было больше вариаций, чем мы думали раньше, и что некоторые окаменелости, которые долгое время назывались тираннозаврами, на самом деле могут принадлежать к разным видам", - сказал ученый.

Отмечается, что открытие нового типа годичных колец динозавров также может иметь более широкие последствия для палеонтологов, изучающих темпы роста динозавров.

"Интерпретация множества близко расположенных следов роста - сложная задача. Мы обнаружили убедительные доказательства того, что протоколы, обычно используемые в исследованиях роста, возможно, нуждаются в пересмотре", - сказал соавтор исследования Натан Мирволд, математик и палеобиолог из компании Intellectual Ventures.

Новости об изучении динозавров

Палеонтологи обнаружили следы динозавра, который хромал - об этом свидетельствуют окаменелые отпечатки лап, сохранившиеся в камне более 150 миллионов лет.

Длина следовой дорожки превышает примерно 95 метров и она состоит примерно из 130 отпечатков. Динозавр, который их оставил, предположительно, был четвероногим, с длинной шеей, и принадлежал к группе зауроподов.

Вас также могут заинтересовать новости: