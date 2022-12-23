За два дня от здания "не останется даже физического воспоминания".

В Мариуполе оккупанты сносят здание Драматического театра.

"Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину драматического театра. Просто снесли дотла", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, за два дня от здания "не останется даже физического воспоминания".

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"Ярость. Просто ярость", - добавил советник мэра.

Драматический театр в Мариуполе: детали

16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибли около 300 человек.

23 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывали найдены тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещали в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозили в с. Мангуш, где насыпью сваливали в 300-метровую траншею.

20 мая разбор завалов и вывоз тел погибших было завершено.

31 августа Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что российские захватчики заливают тела погибших в театре бетоном, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки.

По словам местных жителей, строителям приказали не поднимать шума и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".