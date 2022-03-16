Информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты целенаправленно уничтожили драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни жителей с детьми. Количество погибших устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Сегодня рашистские войска целенаправленно и цинично уничтожили драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где прятались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении.

После бомбежки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище, находившееся в здании.

Информация о пострадавших уточняется.

Россия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры из-за провала в нападении на Киев. Оккупанты обстреливают жилые кварталы, расстреливают местных жителей, мародерят, насилуют женщин.

В Мариуполе россияне создали гуманитарный кризис, заблокировав эвакуацию населения и подвоз продуктов.

Ранее террористы бомбили роддом в Мариуполе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в нем якобы разместили "базу ультраправого батальона "Азов".

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