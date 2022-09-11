Российское руководство до сих пор не признало поражение в Харьковской области.

Рашистские хакеры групп XakNet и KillNet, поддерживающие войну против Украины, взломали сайт колеса обозрения в Москве, объясняя это местью за поражение ВС РФ под Харьковом.

Об этом пишет Медуза.

Накануне "самое крупное в Европе" московское колесо обозрения открыл сам российский президент Владимир Путин. Празднества не отменили даже после явного поражения оккупантов в Харьковской области, что расстроило кремлевских пропагандистов.

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На взломанном сайте колеса обозрения появилось требование хакеров "остановить кровавое московское колесо".

"Мы считаем абсолютно неуместным, что пока наши ребята гибнут на фронте, гнилая либеральная интеллигенция пускает салюты и предается праздности в столице нашей Родине", - написали неизвестные.

Кончается сообщение информацией о том, что "Солнце Москвы" заминировано, и, если требования "патриотов" не будут выполнены (в частности, наказать тех, кто виновен в гибели "наших ребят" на фронте), колесо обозрения "закатится навеки".

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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