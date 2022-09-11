Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования.

Российское руководство в ответ на новые поражения на фронте снова сменило командование западной группировки ВС РФ.

Об этом сообщает ГУР.

"Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских Сил Обороны", - говорится в сообщении. Видео дня

Командовать западной группировкой поставили генерал-лейтенанта Александра Лапина, руководившего войсками "Центр", вместе со своим штабом.

Оперативный состав "Центра" переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.

"На сегодня кадровое решение относительно дальнейшего прохождения службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западного ВО 26 августа 2022 года, на которой заменил генерал-лейтенанта Сичевого (находился в должности три недели)", - информируют разведчики.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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