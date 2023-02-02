Это первое дело, заведенное из-за статуса в мессенджере.

38-летняя Виктория из Сочи привлекла внимание российских правоохранителей из-за своего статуса в мессенджере WhatsApp.

В Министерстве внутренних дел утверждают, что она написала на корейском языке слова "Слава Украине!", пишет российский Telegram-канал ASTRA.

На Викторию оформили административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

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СМИ отмечают, что это первое производство, которое было открыто против россиянина даже не из-за поста, а из-за статуса в мессенджере.

Преследования в России

После того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, российские власти ввели наказание за "заведомо ложные фейки" о действиях российской армии. Соответствующие статьи используются для продолжения практики привлечения к ответственности за посты в соцсетях. Кроме того, в "фейках" и "дискредитации" обвиняют за одиночные антивоенные пикеты и даже разговоры в кафе о войне. Нередко такие дела поражают своей абсурдностью. К примеру, суд Читы оштрафовал россиянина за пересказ его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. А в Рязанской области 44-летнюю женщину задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра.

Наказание могут ужесточить, и тогда россияне перестанут отделываться штрафами за дискредитацию. К примеру, российский диктатор Владимир Путин предлагал лишать российского гражданства за такие правонарушения.

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