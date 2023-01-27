Приложение работает быстрее и обеспечивает более низкое энергопотребление.

Разработчики мессенджера WhatsApp наконец-то выпустили общедоступную бета-версию клиента мессенджера для macOS.

Специальная версия адаптирована для работы с компьютерами Apple на базе фирменных процессоров M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, ‌M2‌ Pro и ‌M2‌ Max. Она имеет все функции из версии мессенджера для iOS, сообщает издание MySmartPrice.

Отмечается, что такое нововведение особенно полезно для владельцев MacBook Air и MacBook Pro – приложение работает быстрее и потребляет меньше ресурсов.

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Скачать бета-версию WhatsApp для macOS может любой желающий с официального сайта разработчиков.

Какие новые функции WhatsApp получил в 2022 году

В WhatsApp теперь можно отправлять сообщения самому себе. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища – с загрузкой файлов объемом до 2 ГБ.

Также в WhatsApp появились "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

А для тех, кто не любит, что статус их активности виден другим, добавили возможность скрыть свое присутствие в онлайне от всех. Для этого, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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