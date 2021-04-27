Если вину девушки докажут, ее могут посадить за решетку.

Российская модель снялась в порнографическом ролике в священном для жителей острова Бали месте – на вулкане Батур. Теперь ее разыскивает полиция.

Читайте такжеВ России камера засняла педофила, который приставал к маленькой девочке в автобусе (видео)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Отмечается, что запись, оскорбляющую чувства верующих, разместили на портале PornHub. На данный момент он уже заблокирован.

По версии следствия, видеоролик могли снять еще в 2020 году.

Открыто уголовное производство по статье о публичном непристойном поведении. Если вину россиянки докажут, ее могут посадить за решетку.

По имеющейся информации, девушку зовут Вероника Трошина, ей 22 года. Она снимается под псевдонимом Mihanika69.

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Автор: Катерина Шварц