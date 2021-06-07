От полученных телесных повреждений мальчик по дороге в больницу скончался.

Жительница Бурлинского района Алтайского края до смерти забила годовалого сына, пытаясь его успокоить.

Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Дело возбуждено в отношении 37-летней жительницы Бурлинского района. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, днем 6 июня в одном из сел Булинского района подозреваемая, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему неустановленным предметом не менее пяти ударов в область головы. Затем женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался.

В 2019 году женщина уже была осуждена за преступление в отношении своего 7-летнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью), тогда ей назначили условное наказание. По решению суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении трех старших детей.

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Автор: Денис Прядко