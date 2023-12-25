Также оккупанты похвастались "уничтожением" комплекса Patriot в районе порта в Одессе.

Российские Z-паблики "креативно" отреагировали на сбитие на Мариупольском направлении Су-34 оккупационных войск. В РФ утверждают, что уничтожили в Украине несколько самолетов F-16.

Похоже, тот факт, что этих истребителей еще нет в Украине, а Нидерланды недавно объявили о подготовке их к передаче, российских пропагандистов сильно не волновал. Примечательно, что они даже не смогли договориться о количестве "уничтоженных" в Украине самолетов.

Так, в одном из каналов пишут о трех уничтоженных истребителях F-16. Все – в Одессе.

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Впоследствии ставки решили повысить. Россияне заявили о четырех уничтоженных истребителях. Мол, российский Су-34 был сбит самолетом F-16, а Су-30 "отомстил".

Однако на этом фантазия пропагандистов не остановилась. В одном из Z-пабликов заявили о пяти уничтоженных F-16. Произошло это якобы на аэродроме "Школьный" (Одесса), а уничтожили самолеты российские дроны "Герань", как в РФ называют "Шахеды". На счет этих БпЛА также записали "уничтожение" комплекса Patriot в районе порта в Одессе.

Еще в одном пропагандистском канале заявили, что "подбитых" самолетов F-16 было 6:

Как РФ "уничтожает" технику в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия постоянно завышает количество уничтоженной украинской техники. На росТВ заявляли, что в первые дни войны уничтожили чуть ли не всю ПВО и авиацию ВСУ.

В январе 2023 года у Шойгу отчитались об уничтожении сразу четырех БМП Bradley. Примечательно, что на тот момент их даже не было в Украине. Передачу первых Bradley в Пентагоне подтвердили только в апреле.

В мае 2023 года в Минобороны РФ заявили, что во время атаки по Киеву "Кинжалом" якобы было уничтожено пять пусковых установок комплекса Patriot.

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