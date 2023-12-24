Боевая работа велась по вражескому Су-30, сейчас выясняют, поражена ли цель.

Украинские военные сбили самолет российских оккупационных войск на Мариупольском направлении. Речь идет о вражеском истребителе-бомбардировщике Су-34.

Об успешной работе украинских защитников сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. "Птичка" россиян поражена с помощью зенитного ракетного комплекса, добавил он.

Кроме того, велась боевая работа по еще одному вражескому самолету.

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"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", – подчеркнул Олещук.

Отметим, что перед этим в Одесской области слышали взрывы. В Воздушных силах сообщили о пуске ракеты в направлении региона.

Сбивание российских самолетов: последние новости

В пятницу, 22 декабря 2023 года, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на юге поражено сразу три российских самолета. Сбиты вражеские истребители-бомбардировщики Су-34.

В то же время спикер ВС ВСУ Юрий Игнат говорит, что армия РФ активизировала разведку и выискивает, чем Украина смогла сбить сразу три Су-34. Кроме того, россияне стали значительно меньше применять авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности на Херсонском направлении.

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