Российские оккупанты отправили на фронт в Украине дроны-камикадзе, названные в честь скандального бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщают росСМИ со ссылкой на заявление главы ЛДПР Леонида Слуцкого, 10 дронов-камикадзе отправились на Херсонское направление.
Сообщается, что дроны изготовили волонтеры.
В партии отметили, что беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в условиях боевых действий. Сообщается, что он может летать в дождь и снег на расстояние до 12 км и перевозить до 3 кг груза.
Владимир Жириновский - что известно о скандальном политике
Жириновский умер весной прошлого года в возрасте 75 лет. При этом с его смертью тоже был связан скандал.
В частности, о том, что лидер ЛДПР умер, СМИ сообщили еще 25 марта, но только 6 апреля российские власти официально подтвердила его смерть.
Летом стало известно, что в РФ "воскресили" Жириновского в виде нейросети.
Она врать о победе России в войне против Украины, а также может характерно для политика ссориться, ругаться и задать один и тот же вопрос более чем дважды.