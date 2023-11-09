Партия из 10 дронов-камикадзе "Жириновский" направлена на Херсонское направление.

Российские оккупанты отправили на фронт в Украине дроны-камикадзе, названные в честь скандального бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщают росСМИ со ссылкой на заявление главы ЛДПР Леонида Слуцкого, 10 дронов-камикадзе отправились на Херсонское направление.

Сообщается, что дроны изготовили волонтеры.

В партии отметили, что беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в условиях боевых действий. Сообщается, что он может летать в дождь и снег на расстояние до 12 км и перевозить до 3 кг груза.

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Владимир Жириновский - что известно о скандальном политике

Жириновский умер весной прошлого года в возрасте 75 лет. При этом с его смертью тоже был связан скандал.

В частности, о том, что лидер ЛДПР умер, СМИ сообщили еще 25 марта, но только 6 апреля российские власти официально подтвердила его смерть.

Летом стало известно, что в РФ "воскресили" Жириновского в виде нейросети.

Она врать о победе России в войне против Украины, а также может характерно для политика ссориться, ругаться и задать один и тот же вопрос более чем дважды.

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