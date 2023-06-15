Теперь он "живет" в виде нейросети, повторяющей пропагандистские нарративы.

В РФ "воскресили" опального Владимира Жириновского - он "ожил" как нейросеть. Ее представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня.

Как сообщают пропагандисты "РИА"Новости", "ТАСС", соратники покойного лидера ЛДПР заявили, что основная задача нейросети просветительская. Голограмма Жириновского на презентации начала врать о победе России в войне против Украины и произносила нарративы о том, что "мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы", а "победа России неизбежна".

Особенно разработчики "Жириновского" гордятся тем, что нейросеть может также характерно для политика ссориться, ругаться и задать один и тот же вопрос более чем дважды.

Владимир Жириновский - что известно об опальном политике

25 марта прошлого года о смерти Жириновского стало известно нескольким пабликам и СМИ, но только 6 апреля российские власти официально подтвердила смерть скандального лидера ЛДПР. У политика тогда диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а затем добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он уколол себе 8 раз.

В мае 2022 года фракцию ЛДПР в Госдуме РФ вместо Жириновского возглавил Леонид Слуцкий, которого журналистки нескольких изданий обвиняли в домогательствах

Вас также могут заинтересовать новости: