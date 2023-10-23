Предатель в статусе переселения уехал в Черкасскую область и там корректировал вражеские ракетные удары.

Пожизненное заключение получил агент Российской Федерации из партии Жириновского, который корректировал ракетные удары по Черкасщине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении сказано, что контрразведка СБУ задержала российского агента в мае этого года "на горячем" во время фотографирования им местного предприятия Укроборонпрома. Установлено, что фото- и видеоизображения завода и геолокации его объектов нужны были оккупантам для подготовки прицельного удара по украинскому предприятию.

В СБУ отмечают, что вражеским агентом является житель Херсонщины, который после оккупации региона перешел на сторону агрессора и добровольно вступил в "либерально-демократическую партию России", которую до недавнего возглавлял Владимир Жириновский и которая обустроила свою "ячейку" в Херсоне.

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"Находясь в рядах этой "партии", предатель призвал местных жителей поддержать оккупантов и приходил на российские блокпосты, где предлагал свою помощь в войне против Украины", - сообщает украинская спецслужба.

При этом отмечает, что таким образом он попал в поле зрения военной разведки РФ, которая впоследствии его завербовала и поставила задачу – выехать в Черкасскую область для сбора разведданных. Он уехал в центральный регион Украины как переселенец.

В Черкасской области он объезжал местность и пытался определить ключевые транспортные развязки, а также координаты админзданий и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для коммуникации с оккупантами их приспешник использовал анонимный чат в мессенджер.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Наказание предателей Украине - детали

18 октября Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному заключению коллаборанта из Херсонской области Кирилла Стремоусова, информация о гибели которого появилась в ноябре 2022 года. Производство в отношении Стремоусова было начато до того, как появилась информация о его гибели. Стремоусову инкриминировали государственную измену и измену в условиях военного положения, коллаборационную деятельность. Стремоусова обвиняли в связях с организацией кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука "Украинский выбор".

9 ноября 2022 года появилась информация о том, что Стремоусов погиб в ДТП под захваченным россиянами Геническом. Похоронили его в оккупированном Крыму 11 ноября.

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