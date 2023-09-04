Летательный объект появился внезапно, но затем исчез, не выйдя на связь с русскими.

В Ленинградской области РФ вводили план "Режим". Причиной стало НЛО, которое прилетело со стороны Латвии.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, неизвестный летательный объект заметили на высоте двух километров. С ним пытались установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство РФ.

"Но через 30 минут неизвестный аппарат исчез так же неожиданно, как и появился. После - план "Режим" сняли", - говорится в сообщении.

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НЛО в России

На фоне частых атак неизвестных беспилотников, Россию начали атаковать неопознанные летательные объекты. Ранее сообщалось, что неопознанные летающие объекты проникают в российское воздушное пространство с территории Эстонии.

Вероятно, это делается с целью вскрыть российскую систему ПВО. Российская противовоздушная оборона даже ввела повышенный режим готовности, но объект успел исчезнуть и спецрежим отменили.

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