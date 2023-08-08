Бывший офицер разведки Дэвид Граш утверждает, что власти США скрывают информацию о внеземных объектах, втайне проводя исследования разбитых кораблей и останков инопланетян – без надзора со стороны Конгресса. Пентагон эти утверждения опровергает.

До последнего времени идея об инопланетянах была исключительно спекуляцией массовой культуры – на уровне с зомби-апокалипсисом, ядерной зимой и супергероями. Однако на прошедших в Сенате США слушаниях несколько человек дали показания под присягой и заявили: помимо человечества существует внеземная, разумная инопланетная форма жизни. И Америка скрывает доказательства этого существования.

Кто такой Дэвид Граш

Возмутителем спокойствия выступил Дэвид Граш, майор ВВС США с 14-летним стажем, бывший офицер Национального агентства геопространственной разведки (NGA), Национального разведывательного управления (NRO), с 2019-го по 2021-й годы – член Целевой группы Пентагона по расследованию неопознанных воздушных явлений (UAP). С конца 2021 года по июль 2022 года – один из руководителей NGA по анализу НЛО.

Ни одна из деталей биографии 36-летнего Граша не выдаёт в нём легкомысленного человека. Он проработал в разведке более четырнадцати лет, был боевым офицером в Афганистане, является ветераном ВВС и имеет множество наград за участие в тайных и секретных операциях по укреплению безопасности США. Издание Debrief, в котором впервые прозвучали его откровения, провело расследование карьеры спикера и не нашло ничего в послужном списке офицера, что можно было бы поставить под сомнение. Карл Нелл, бывший армейский полковник и руководитель аэрокосмической отрасли, который был связным с армией в оперативной группе UAP с 2021 по 2022 год и работал с Грашем, охарактеризовал его как "безупречного".

В Национальном агентстве геопространственной разведки Граш занимал должность старшего офицера по интеграции разведывательных возможностей, имел допуск к уровню "секретной" и "совершенно секретной" информации, а также был старшим техническим консультантом агентства по анализу неопознанных явлений в воздухе.

26 июля 2023 года он предстал перед комитетом по национальной безопасности Палаты представителей и в ходе 135-минутного слушания заявил, что США давно скрывают программу по исследованию НЛО.

Космический визит

У этой истории есть интродукция: в феврале 2023 года американские ВВС три дня к ряду сбивали неопознанные летающие объекты. Первый – над Аляской 10 февраля истребителем F-22, он имел "цилиндрическую форму". Второй был сбит днём позже над районом Юкон. Его командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило при входе в воздушное пространство Канады, после чего Байден и Трюдо провели консультации и санкционировали сбитие. По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, пораженная цель находилась на высоте 14-15 км и была "маленькой, цилиндрической формы".

Третий НЛО был сбит над озером Гурон в штате Мичиган истребителем F-16. Минобороны заявило, что этот объект был замечен ранее над Монтаной, но не мог быть перехвачен истребителями. По данным Reuters, третий объект имел восьмиугольную форму, а в сообщении AP со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома говорилось, что "объект был восьмиугольным, со свисающими нитями, но не имел заметной полезной нагрузки". Корреспондент ABC News по международным вопросам Марта Раддац сообщила, что пилоты истребителей сделали фотоснимки объекта и отметили, что не увидели признаков, что у объекта есть двигатель. Сам НЛО был описан как "цилиндрический и серебристо-серый".

Пока неизвестно, были ли обнаружены упавшие останки.

Комментируя эти три эпизода, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что происхождение и предназначение сбитых объектов неясны, что они обладали малыми размерами, не имели видимого пилота, а также каких-либо элементов, которые бы позволяли им маневрировать в полёте и вообще держаться в воздухе. Первый сбитый объект был довольно внушительных размеров –Кирби предположил, что он был способен "поднять в воздух три школьных автобуса".

Также Кирби уточнил, что сбитые объекты не представляли опасности для людей, а на вопрос, зачем же их в таком случае сбили, ответил, что президент Байден прислушивается к советам военного командования, что американцам не должна грозить даже гипотетическая опасность. Он также добавил, что второй и третий объекты летели на такой малой высоте, что представляли опасность для самолётов гражданской авиации. Отвечая на вопросы журналистов, Кирби заверил, что нет признаков, указывающих на возможное внеземное происхождение таинственных объектов. Когда его спросили, кому же в таком случае объекты принадлежат, он ответил:

Здесь мы находимся на неисследованной территории, простите за каламбур. Мы попросту не знаем".

Спустя несколько месяцев после этих инцидентов Дэвид Граш станет публичной персоной, сначала став героем расследования Debrief, затем выступив в эфире NewsNation и, наконец, дойдя до показаний в Конгрессе.

Новый "Манхэттенский проект"

В этих интервью Граш описывает американскую систему изучения НЛО – или, точнее, "НАЯ" – неопознанных аномальных явлений (Unidentified Anomalous Phenomena – пришедший на смену "НЛО" более широкий термин, используемый правительством США и NASA) – практически как тайную ложу за десятками замков, сами доказательства существования которой принципиально неверифицируемы. Показания его сводились к тому, что американское правительство предпринимает титанические усилия, чтобы широкие массы оставались в неведении относительно как наличия внеземных форм разумной жизни, так и вероятных контактов между этими формами и представителями человеческой расы.

Отвечая на вопрос члена палаты представителей Тима Берчетта о том, знал ли он о людях, которые пострадали из-за системы, стремящейся сохранить себя в тайне, Граш ответил утвердительно и описал её как "административный терроризм", который серьёзно повлиял на множество карьер.

У них есть инструмент запугивания, чтобы заставить людей замолчать, особенно госслужащих, которые волнуются о своей карьере и своей репутации. Когда вы угрожаете продвижению [по карьерной лестнице], многие люди отступают".

Позже, выступая на Radio 4 BBC, Граш добавил, что культура секретности в отношении НЛО была унаследована от "Манхэттенского проекта" Оппенгеймера: по его мнению, открытие держалось властями в тайне, "потому что они не были уверены, насколько онтологически шокирующим оно будет для населения мира".

Что утверждает Граш об НЛО

Заявления, прозвучавшее в интервью Debrief и NewsNation, вызвали волну обсуждения, которая побудила комитет по надзору, возглавляемый республиканцами, начать немедленное расследование. На слушаниях в комитете Граш сказал Конгрессу под присягой, что "правительство США действует в условиях секретности – выше надзора Конгресса", когда дело касается неопознанных аномальных явлений. На вопрос, верит ли он, что правительство США располагает физическими доказательствами наличия НЛО, Граш ответил:

Абсолютно, – на основе опроса более сорока свидетелей за четыре года".

Вот ключевые его тезисы:

США знали о "нечеловеческой" активности с 30-х годов прошлого века (Граш предпочитает использовать термин "нечеловеческий", а не "инопланетный" или "внеземной" – УНИАН.);

у властей США есть космический корабль, который "потенциально не является" человеческим – на основании "морфологии транспортных средств и материаловедения, а также обладания уникальными атомными структурами и радиологическими сигнатурами";

США получили доступ к кораблю в результате его крушения на планете Земля;

США проводят обратный инжиниринг потерпевшего крушение судна;

на месте крушения была обнаружена "нечеловеческая биологическая материя" – по оценке людей, непосредственно знакомых с программой, которые до сих пор в ней участвуют;

показания основаны на информации, которую Грашу предоставили лица с многолетним служением Америке, многие из которых также поделились убедительными доказательствами в виде фотографий, официальной документации и секретных устных показаний;

он знает "точные места" нахождения внеземной технологии – они "были предоставлены генеральному инспектору, а некоторые из них – комитетам по разведке".

На вопрос конгрессмена Нэнси Мейс "Считаете ли вы, основываясь на ваших знаниях и обширных беседах с экспертами, что правительство США вступило в контакт с разумными инопланетянами", Дэвид Граш ответил: "Это тема, которую я не могу обсуждать".

По его словам, в ходе выполнения им служебных обязанностей ему было отказано в доступе к программе восстановления и обратного инжиниринга инопланетного судна.

Данное заявление в категорическом тоне опроверг Пентагон. Как сказала пресс-секретарь оборонного ведомства Сью Гоф, Пентагон не располагает "поддающейся проверке информации для обоснования утверждений о том, что какие-либо программы, связанные обладанием или обратным инжинирингом внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время".

Граш – не единственный, кто столкнулся с препятствиями

Тим Берчетт, конгрессмен-республиканец из Теннесси, один из руководителей расследования НЛО, в подкасте Event Horizon заявил, что у США есть доказательства существования технологий, "бросающих вызов всем законам нашей физики", и что инопланетные корабли обладают технологиями, которые могут "превратить нас в угольную головешку". Когда законодателя спросили, видел ли он "убедительные доказательства" того, что США видят в небе вещи, которые могут иметь внеземное происхождение, он ответил: "О, сто процентов. Сто процентов. Несомненно".

Когда дело дошло до показаний Граша, Берчетт обвинил государственные органы в отсутствии сотрудничества с комитетом по надзору:

Мы столкнулись с препятствиями со стороны участников, разведывательного сообщества и Пентагона".

Трудности в расследовании подтвердила другой законодатель, Анна Луна, заявившая, что комитет намеревался заслушать дополнительные показания свидетелей по секретным вопросам, но ему было отказано в доступе к SCIF – Центру, который используется для брифингов по сверхсекретной информации.

Внеземные технологии

Граш – не единственный, кто выступал 26 июля в Конгрессе. Вместе с ним давали показания два бывших авиатора ВМС – Дэвид Фрэвор и Райан Грейвз, которые описали свои встречи с НЛО – с разницей в более чем десятилетие.

Фрэвор, бывший командир истребительной эскадрильи VFA-4, был одним из четырёх пилотов, снявшим знаменитое видео "Tic-tac" во время обычной учебной миссии на авианосце USS Nimitz у побережья Калифорнии в ноябре 2004 года. Он описал своё ошеломлённое состояние, когда увидел вместе с коллегами-военнослужащими белый летающий объект в форме популярного драже. Когда он и другие пилоты попытались приблизиться к таинственному кораблю, тот "стремительно ускорился и исчез прямо перед нашим самолётом, не оставив видимых инверсионных следов", после чего появился на расстоянии 60 миль.

Не было ни роторов, ни лопастей, ни каких-либо видимых поверхностей контроля полёта, таких как крылья. Технология, с которой мы столкнулись, намного превосходила всё, что у нас было. Я не НЛО-фанатик, но то, что мы видели четырьмя парами глаз – у нас нет ничего подобного. Это была невероятная технология".

Грейвз, в свою очередь, описал свою встречу с летающим объектом у побережья Вирджиния-Бич в 2014 году: в ходе полета на F-18 он наткнулся на летающий объект, который выглядел как "темно-серый или чёрный куб внутри прозрачной сферы" в диаметре от полутора до пяти метров, и который не был похож ни на один из самолётов, которые он когда-либо видел.

После отставки Грейвз основал сообщество Americans for Safe Aerospace, которое поддерживает авиаторов, сообщавших об НЛО. Описывая характеристики неустановленных объектов, он утверждал, что НЛО могут оставаться недвижимыми даже в ураганный ветер и способны выполнять "манёвры, необъяснимые в рамках нынешнего понимания наших технологий и наших возможностей как страны". Он добавил:

Если бы каждый мог видеть датчик и видеоданные, которые я видел, наш национальный разговор изменился бы".

Они нас ненавидят?

В поп-культуре инопланетяне обычно изображаются либо любопытствующими доброжелательными странниками, либо созданиями, выжидающими в ледяной космической бездне, движимые идеей уничтожения или контроля человечества. Граш склоняется ко второму варианту:

"Я думаю, что это логическая ошибка – "раз они продвинутые, они добрые". Мы никогда полностью не поймём их намерений, потому что мы не они. Но я думаю, что произошло то, что кажется злонамеренным действием [со стороны инопланетян]. Это основано на исследованиях ядерного объекта (Граш не уточнил, какого именно - УНИАН.) и свидетельских показаниях".

Он уклонился от прямого ответа на вопрос, были ли люди ранены или убиты в результате действия внеземных сил, но сказал: "Хотя я не могу вдаваться в подробности, потому что это раскрыло бы некоторые секретные операции США, несколько человек в программе проинформировали меня о подобных злонамеренных событиях".

Также офицер написал внутренний документ о своих открытиях, в котором выразил опасения перед "угрозой нашего будущего".

Масштабная кампания дезинформации?

Разумеется, на фоне этих признаний не могло не возникнуть спекуляций и теорий заговоров – от "Власти отвлекают внимание от суда над Хантером Байденом" до "Человечество готовят к пришествию своих хозяев". Одна из самых популярных теорий после февральских инцидентов гласила, что Белый дом и Пентагон использовали тему НЛО для того, чтобы утопить в информационном шуме крушение поезда в Огайо, которое привело к разливу химикатов.

Сомнения в произнесённом вызвал и сам Граш, в ходе показаний бывший менее красноречивым, чем в комментариях, которые он давал СМИ. Так, в июньском интервью NewsNation Граш говорил, что у США есть инопланетный корабль "размером с футбольное поле", а в интервью для французской газеты Le Parisien заявлял, что власти США располагают "колоколоподобным летательным аппаратом". Однако в Конгрессе под присягой отставной военный не стал конкретизировать эти признания, сославшись на вопросы безопасности, и эта внезапная сдержанность вызвала сомнения.

Когда Граша спросили, видел ли он космический корабль, он сказал, что может ответить на вопрос "за закрытыми дверями", и также заявил, что "не видел тел". Уклонялся во время слушаний офицер и от других вопросов, – о контактах с инопланетянами или убийствах в попытке скрыть информацию о "внеземных технологиях" – отвечая, что готов делиться деталями только в SCIF. Наконец, по его словам, он предоставил множество строго засекреченных доказательств Пентагону и ЦРУ, но не показал ни одного из этих доказательств публично. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, конкретных и осязаемых. Грашем они представлены не были.

Гаррет Графф, журналист и историк, пишущий книгу о поиске правительством США инопланетной жизни, отметил:

Мне очень интересно, что Дэйв Граш не желает заявлять и повторять под присягой на слушаниях самые взрывоопасные (и диковинные) утверждения из его интервью NewsNation. Кажется, он очень осторожно танцует, повторяя их".

Обсуждая февральские события, Графф обратил внимание на то, что к поиску обломков "НЛО" привлекли ФБР. "В заявлениях Пентагона говорится, что ФБР участвует в расследовании сбития в Канаде, что подразумевает земную контрразведывательную миссию. Исторически ФБР не участвовало в расследованиях внеземных НЛО. Участие ФБР ясно намекает, что США/Канада/NORAD знает или считает эти НЛО устройствами национального государства. Так что пока не беспокойтесь об инопланетянах".

Другие эксперты говорят, что "встречи с НЛО" могут быть связаны с воздушными шарами, дронами, оптическими иллюзиями или даже мигающими огнями коммерческого авиалайнера.

Пентагон в феврале заявил, что не видел никаких доказательств связи НЛО с деятельностью инопланетян, но не исключает этого объяснения.