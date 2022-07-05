Россия запускает тотальное сокращение бюджета. Правительство РФ "пустит под нож" расходы на науку, промышленность и дороги.
Как пишет moscowtimes.eu, в ближайшие три года Минфин предлагает сократить расходы федеральной казны на 1,6 триллиона рублей. В частности:
- на 390 млрд сокращается план инфраструктурного строительства,
- на 200 млрд будет урезана программа развития промышленности,
- 150 млрд будет сэкономлено на науке,
- сельское хозяйство лишат 25 млрд из бюджета,
- на космос потратят меньше на 21,4 млрд,
- на 15,8 млрд будет сэкономлена госпрограмме развития оккупированного Крыма,
- 11,5 млрд потеряют госпрограммы развития инновационной экономики.
В итоге траты бюджета-2023 РФ планируется уменьшить на 557 млрд рублей, 2024 – на 539 млрд, 2025 – на 534 млрд.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за развязанной в Украине полномасштабной войны президент РФ Владимир Путин оказался в полной изоляции и изгнании. Если он проиграет эту войну, то ему "конец", уверен российский политолог Дмитрий Орешкин.