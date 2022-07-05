Минфин РФ предлагает сократить расходы на 1,6 триллиона рублей.

Россия запускает тотальное сокращение бюджета. Правительство РФ "пустит под нож" расходы на науку, промышленность и дороги.

Как пишет moscowtimes.eu, в ближайшие три года Минфин предлагает сократить расходы федеральной казны на 1,6 триллиона рублей. В частности:

на 390 млрд сокращается план инфраструктурного строительства,

на 200 млрд будет урезана программа развития промышленности,

150 млрд будет сэкономлено на науке,

сельское хозяйство лишат 25 млрд из бюджета,

на космос потратят меньше на 21,4 млрд,

на 15,8 млрд будет сэкономлена госпрограмме развития оккупированного Крыма,

11,5 млрд потеряют госпрограммы развития инновационной экономики.

В итоге траты бюджета-2023 РФ планируется уменьшить на 557 млрд рублей, 2024 – на 539 млрд, 2025 – на 534 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за развязанной в Украине полномасштабной войны президент РФ Владимир Путин оказался в полной изоляции и изгнании. Если он проиграет эту войну, то ему "конец", уверен российский политолог Дмитрий Орешкин.

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