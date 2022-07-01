По данным эксперта, в президенте РФ начинают сомневаться силовики.

Из-за развязанной в Украине полномасштабной войны президент РФ Владимир Путин оказался в полной изоляции и изгнании. Если он проиграет эту войну, то ему "конец".

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в колонке на НВ.

"С моей точки зрения, Путин находится в изоляции и изгнании. В плане социальной поддержки внутри страны у него все нормально, но за пределами собственного государства он может выехать только в такие страны, как Туркмения. Загнал себя в угол в международной политике", – отметил он.

Эксперт уверен, что в Путине начинают сомневаться российские силовики, ситуация для России ухудшается с каждым днем.

"Уже официально заявлено, что Финляндия и Швеция входят в НАТО, покорить Украину не получается, представить на блюдечке своим избирателям победу опять не получается. И поэтому приходится заниматься довольно неприятной для себя работой — эквилибристикой. Рассказывать о том, что не больно-то и хотелось, зелен виноград, целью операции была защита Луганской и Донецкой областей, при этом не отвечая на резонный вопрос, а почему и зачем защита этих областей осуществлялась под Киевом, Харьковом, Сумами, Черниговом", – добавил Орешкин.

Политолог считает, что Путин находится в ситуации, к которой не был морально готов, – "вялотекущего неявно выраженного стратегического поражения".

Ранее сообщалось, что Путин меняет тактику войны. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, президент РФ проиграл стратегическую войну в Украине.

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