Российская армия до сих пор использует устаревшие гаубицы Д-20.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на вооружение Украины поступает мощная и современная техника - та, о которой несколько месяцев назад могли только мечтать.

А вот в РФ уверены, что у них оружие получше. Так, российский пропагандист Александр Сладков особенно ценный для Кремля, ведь расхваливает военную мощь российской армии. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

В одном из своих сюжетов Сладков гордо демонстрировал, как оккупанты воюют против Украины с помощью гаубиц Д-20. То есть пока Украина вооружается и модернизируется современными образцами военной техники, рашисты гордо демонстрируют сталинские образцы.

Так, дальность огня у "сталинской кувалды" - не больше 18 км. А вот показатели у РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ - более 80 км.

Также армейцев Путина заметили на танках Т-62, которые были сняты с производства еще 50 лет назад. Также, по информации военной разведки Украины, россияне принялись расконсервировать военные склады на острове Сахалин.

"Вот только очевидная деградация Кремля вообще не ложится на картинку "второй могущественной армии в мире". Поэтому русским приходится делать то, что у них выходит лучше всего, - врать", - подытожили журналисты.

Ранее Россия опозорилась со своим грозным оружием "Терминатор-2" в Украине.

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