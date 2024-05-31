Зимой Россия готовила не менее 120 тыс мобилизованных, они уже прошли боевое слаживание, говорит обозреватель.

В России при процессе мобилизации ежемесячно контракты с армией подписывают примерно 30 тысяч граждан.

Об этом в эфире Киев24 сказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, комментируя мобилизационный ресурс и уровень подготовки военных РФ, наступающих на Харьковском направлении. Он отметил, что в течение зимы Россия готовила не менее 120 тысяч мобилизованных. Они не просто обучены, а уже прошли боевое слаживание.

"Далее они хотят мобилизовать еще 200-300 тыс, до 400 тыс. Это дополнительно к тому, что уже есть. Сейчас полумиллионная армия у них находится на украино-российской войне. И ежемесячно при мобилизации примерно 30 тысяч россиян подписывают контракты и как контрактники, как добровольцы приобщаются к рядам", - рассказал Гетьман.

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По его словам, несмотря на то, что мы уничтожили уже полмиллиона россиян, а это большое количество и большая потеря для любой страны, все же армия страны-оккупанта растет. Хотя новое пополнение уже будет мало подготовленным.

"Давайте вспомним, что когда Россия начинала боевые действия, у нее было 150 тыс. На сегодня уничтожено полмиллиона. И они еще готовы мобилизовать. То есть мы их уничтожаем, но их становится больше. Единственное, что люди эти будут не очень обучены, не являются профессиональными профессиональными бойцами", - отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что на Харьковщине РФ усилила свою армию значительным количеством профессиональных военных: "Этот "Африканский легион" - это люди точно умеющие воевать, это профессиональные наемники".

Россия вербует наемников на войну:

Как сообщал УНИАН, на днях в украинской разведке заявили, что Россия серьезно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Их набирают в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Наемников заманивают стартовой выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта. Им предлагают 2200 долларов ежемесячно, медицинское страхование и российские паспорта для семьи. Ранее наемники из Непала массово дезертировали из-за многочисленных потерь и жестокого отношения командиров.

Британская разведка сообщала, что во время наступления на украинский Волчанск оккупанты задействовали "Африканский корпус".

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