Об уничтожении четырех целей объявил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов.

В России придумали новую "военную" историю о перехвате украинской баллистики, которую ВСУ якобы запустили по объектам временно оккупированного Крыма, а также Ростовской и Калужской областей 9 июля.

Соответствующие данные озвучил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов в рамках доклада начальнику армии РФ Валерию Герасимову.

Афзалов заявил, что Украина переоборудовала зенитные ракеты С-200 в "ударный вариант" для поражения наземных целей. В частности, для удара по Крымскому мосту.

По версии Афзалова, было запущено 4 ракеты: 2 перехватила российская ПВО, еще две боеголовки отклонила РЭБ. Жертв и разрушений не фиксируется.

"Уничтожено две ракеты, атаковавшие Керченский переход и аэродром... Жертв и разрушений нет. Две ракеты, наносившие удар по аэродрому Шайковка, были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - доложил Афзалов.

В РФ предъявили Украине попытку атаки по Смоленской АЭС

Напомним, вчера Россия также попыталась обвинить Украину в попытке атаки по Смоленской АЭС. Соответствующие информацию опубликовал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что ракеты, которые удалось сбить в Брянской области - летели в сторону станции. О ликвидации боеголовок также заявлял местный губернатор Александр Богомаз.

Вечером об этом также заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пригрозил ответным ударом по трем украинским АЭС, если попытка атаки со стороны ВСУ подтвердится.

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