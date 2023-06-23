Удары по Чонгару усложнили оккупантам сообщение между Крымом и Херсонщиной.

Удар по Чонгарскому мосту задел автомобильный трафик в Крыму. Российские перевозчики жалуются на пробки в северной части полуострова.

Проект Радио Свободы "Крым. Реалии" цитирует председателя российской Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов оккупированного полуострова, который назвал ситуацию на дорогах "бардаком".

Пробки наблюдаются именно на пути, по которому оккупанты теперь пытаются осуществлять переброску боеприпасов и личного состава.

"Немного о пунктах пропуска с Херсонской областью, Армянск и Перекоп и организации их работы. Пока полный бардак. Ранее анонсированное разделение потоков на грузовые и легковые тоже с трудом. Если на КПП Перекоп (определен только для грузовиков) легковые не пускают, то на КПП Армянск (определен только для легковых),где должны быть только легковые авто, стоят все в том числе грузовики", - написал он.

По его словам, на пунктах пропуска российские "пограничники копаются как мухи. Все этапы связанные с прохождением административной границы сильно затянуты".

Удар по Чонгарскому мосту - главное

22 июня по Чонгарскому мосту "прилетело". Тогда оккупанты заявили об атаке ВСУ британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Украинская разведка в ответ пообещала продолжение таких атак. А в ОК "Юг" подчеркнули, что эта инфраструктура была главным логистическим путем снабжения южной группировки врага боеприпасами и личным составом. Сами рашистские "военкоры" уточняли, что по Чонгарскому мосту осуществлялась 70% переброска сил и техники ВС РФ в этом регионе.

Из-за обстрела движение транспорта было перенаправлено с Чонгарского направления на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Вместе с тем захватчики уже возвели понтонную переправу под самим мостом.

И хотя сперва местные коллаборанты утверждали, что последствия удара для моста легкие и за несколько недель все починят, сегодня, 23 июня, предатель гауляйтер Владимир Сальдо признал, что степень повреждения "намного серьезнее", чем он думал ранее.

У Зеленского уточнили, удары по Чонгару усложняют сообщение между Крымом и Херсонщиной. Теперь для обеспечения войск россиянам надо ехать на несколько сотен километров дольше.

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